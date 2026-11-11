Amroha News: संस्कृत बोर्ड परीक्षा के लिए पांच केंद्र प्रस्तावित, 15 तक भेजी जाएगी सूची

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जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा ने बताया कि जनपदीय समिति ने पांच नवंबर को प्रस्तावित केंद्रों की सूची जारी की थी। इसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गजरौला, आले अहमद गर्ल्स इंटर कॉलेज अमरोहा, श्रीमद् दयानंद संस्कृत विद्यालय चोटीपुरा, श्री सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अमरोहा और राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा शामिल हैं।सूची पर छह नवंबर तक आपत्तियां और प्रत्यावेदन मांगे गए थे। सात नवंबर को आपत्तियों का परीक्षण कर संस्तुति सहित प्रस्ताव मंडलीय समिति को भेजने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। समिति जरूरी संशोधन और परिवर्धन के बाद अंतिम सूची अनुमोदित करेगी।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 नवंबर तक अनुमोदित सूची परिषद सचिव को उपलब्ध करानी है। जिला विद्यालय निरीक्षक को इसकी प्रति परिषद की ई-मेल आईडी पर भी भेजनी होगी। केंद्रों का निर्धारण विद्यालयों की धारण क्षमता और उपलब्ध फर्नीचर के आधार पर किया गया है, ताकि परीक्षार्थियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था रहे।