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Video: अंबेडकरनगर में कलाकृतियां व झाकियां बनीं आकर्षण का केंद्र

Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:44 PM IST
Video: अंबेडकरनगर में कलाकृतियां व झाकियां बनीं आकर्षण का केंद्र
नगर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिवस ईद-मिलादुन्नबी के अवसर पर बुधवार को जगह जगह आकर्षक सजावट और झांकियां सजाई गईं। अकबरपुर के शहजादपुर, मीरानपुर में भव्य झाकियां सजाई गई हैं। इनमें मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की खूबसूरत प्रतिकृतियां के अलावा हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह के मॉडल बनाए गए हैं जिन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर गुंबद-मीनार वाले सुंदर मॉडल, धार्मिक संदेश लिखे बैनर इसके साथ ही जगह-जगह सबील का आयोजन भी किया जा रहा है। जलालपुर के दलाल टोला, काजीपुरा, उर्दू बाजार समेत विभिन्न मोहल्लों में सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा। बच्चों ने सुबह से ही मेले में पहुंचकर खिलौने, मिठाइयों और अन्य सामान की खरीदारी की। नगर के विभिन्न स्थानों पर बहराइच से आए प्रसिद्ध मिठाई विक्रेताओं ने स्टाल लगाए, जहां लोगों की भीड़ लगी रही।
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