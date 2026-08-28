अंबेडकरनगर में राखी बांधने घरों से निकलीं बहनें, मुफ्त बस सेवा का मिला लाभ

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अंबेडकरनगर में रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार को भी महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा सुविधा का लाभ उठाया। अकबरपुर बस स्टेशन के पास दोपहर करीब 12 बजे महिलाएं बसों के इंतजार में खड़ी रहीं। बस पहुंचते ही वे उसमें सवार होकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गईं। बसें यात्रियों से भरकर रवाना होती रहीं लेकिन इंतजार करने वालों की कतार बनी रही। शुक्रवार को बस स्टेशन पर महिलाओं की आवाजाही जारी रही। मुफ्त यात्रा सुविधा के चलते रक्षाबंधन पर मायके जाने वाली महिलाओं को बस यात्रा के लिए किराया नहीं देना पड़ा।

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