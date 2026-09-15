अंबेडकरनगर में उमस भरी गर्मी के बीच मौसम बदला, हुई झमाझम बारिश

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अंबेडकरनगर में लगातार पड़ रही उमस भरी गर्मी के बीच मंगलवार को एक बार फिर मौसम ने तेज करवट ली। अकबरपुर शहर में सुबह करीब 11 बजे अचानक आसमान में बादल घिर आए, जिसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। कटारिया बाग, राबी बहाउद्दीनपुर, पटेलनगर, कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, तहसील तिराहे समेत अन्य इलाकों में झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। इसके बाद दोपहर करीब एक बजे तक रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद कभी धूप तो कभी छांव होती रही। बारिश के बाद उमस से मामूली राहत मिली है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर बादल घिरे रहे।

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