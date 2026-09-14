Ambedkar Nagar News: सांप के काटने से सराफा कारोबारी की मौत

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मृतक के भाई शिवशंकर ने बताया कि ओम नारायण चकिया बाजार में सराफा की दुकान चलाते थे और दुकान के पीछे ही परिवार के साथ रहते थे। रविवार रात खाना खाने के बाद वह अपने बेटे शनि (8) के साथ फर्श पर सो गए। इसी दौरान सांप ने उन्हें काट लिया। रात करीब तीन बजे परिजनों को घटना की जानकारी हुई। आननफानन उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ओम नारायण चार भाइयों में दूसरे नंबर पर थे।जलालपुर के छाछू मोहल्ला निवासी मानिकचंद सोनी ने बताया कि उनकी बेटी रानी की मौत के बाद ओम नारायण ही बच्चों की देखभाल कर रहे थे। उनकी चार संतानें नंदिनी (22), माही (18), मिनी (15) और शनि (8) हैं। अब पिता की मौत के बाद बच्चों की परवरिश और भविष्य को लेकर परिवार की चिंता बढ़ गई है। सीओ जलालपुर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की सूचना पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहसील प्रशासन को भी अवगत कराया गया है।