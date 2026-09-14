Ambedkar Nagar News: प्रसूता की मौत, अस्पताल के बाहर दो घंटे हंगामा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के निजामपुर निवासी पति राकेश विश्वकर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मुंबई में निजी कंपनी में काम करते हैं। अंजली प्रसव के लिए मायके जलालपुर के नगपुर में रह रही थीं। 30 अगस्त को प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें जलालपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर इलाज से ठीक होने का भरोसा देते रहे। हालत गंभीर होने पर सात सितंबर को अंजली को अकबरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने हालत बेहद खराब बताई। सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।परिजन निजी एंबुलेंस से शव लेकर जलालपुर के संबंधित अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बाद परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। इस बीच परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और शव अंतिम संस्कार के लिए आजमगढ़ लेकर चले गए हैं। घटना के बाद से मां गुलशन देवी, बहनें अंजू, अनामिका, अर्पिता और भाई शनि, सतीश व सुधाकर का रो-रोकर बुरा हाल रहा।की जाएगी जांचसीओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने को कहा था, लेकिन परिजनों ने इन्कार कर दिया। मृतका की बहन अंजू और पति राकेश की ओर से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।