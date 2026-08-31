अंबेडकरनगर के किछौछा पहुंचे सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व सांसद के आवास पर हुआ स्वागत

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अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद रविवार देर शाम अंबेडकरनगर के अशरफपुर किछौछा पहुंचे। तेज बारिश के कारण उनका सैय्यद मखदूम अशरफ की दरगाह पर जियारत का कार्यक्रम स्थगित हो गया। इसके बाद सांसद सीधे पूर्व सांसद स्वर्गीय मौलाना सैय्यद मुजफ्फर हुसैन किछौछवी के आवास पहुंचे, जहां सपा नेताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आवास पर सपा नेता सैय्यद मुशर्रफ हुसैन, सैय्यद अता अशरफ, जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव, विधायक राममूर्ति वर्मा, फैज खान, राज खान, फैसल अशरफ और फैजान अशरफ समेत अन्य लोगों ने सांसद को माला पहनाकर स्वागत किया। सांसद ने पूर्व सांसद मुजफ्फर हुसैन किछौछवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अवधेश प्रसाद ने पूर्व सांसद के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि मौलाना सैय्यद मुजफ्फर हुसैन किछौछवी निडर, निष्ठावान और समर्पित नेता थे। उनसे उनके व्यक्तिगत संबंध रहे और उनके व्यक्तित्व एवं विचारों से हमेशा प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि समाज और जनसेवा के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्तित्व हमेशा लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। इस दौरान मौजूद लोगों ने भी पूर्व सांसद के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया।

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