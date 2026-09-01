Ambedkar Nagar News: 27 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई डिजिटल लाइब्रेरी

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विकासखंड की सिंहपुर, सुलेमपुर परसावां, टंडवा दरव, नारायनपुर प्रीतमपुर, बरही एदिलपुर, बेलापरसा, फाजिलपुर उसका, गोहिला, हरैया, जैनुद्दीनपुर, मोतिगरपुर, बनियानी, मोहम्मदपुर मुसलमान, मोहम्मदपुर साबुकपुर, नसीराबाद, नौरहनीरामपुर, साबुकपुर और दौलतपुर हाजलपट्टी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की गई है। डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होने से अब ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूर-दराज के कस्बों और शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इंटरनेट और अध्ययन सामग्री की उपलब्धता से उन्हें एक ही स्थान पर पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन मिल सकेंगे। एडीओ पंचायत शंकर सिंह ने बताया कि वर्तमान में विकासखंड की 27 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी संचालित हो चुकी है।

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बसखारी (अंबेडकरनगर)। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में विकासखंड बसखारी की 27 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी गई है। पंचायत भवनों में संचालित इन लाइब्रेरियों में वाई-फाई फर्नीचर हैं।