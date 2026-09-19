VIDEO - हौसला हो तो हर ऊंचाई आसान, कोई भी मंजिल दूर नहीं- तूलिका रानी

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पहाड़ की ऊंचाई हो या जिंदगी की कठिन राह, हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। इसी संदेश के साथ पूर्व वायुसेना अधिकारी, पर्वतारोही और अंतरराष्ट्रीय प्रेरणादायी वक्ता स्क्वाड्रन लीडर (डॉ.) तूलिका रानी शनिवार को प्रयागराज पहुंचीं। नैनी स्थित एक होटल में वित्तीय संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब चार सौ युवाओं से संवाद किया और अपने संघर्ष, अनुशासन, असफलताओं तथा उपलब्धियों की कहानी साझा की।

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