{"_id":"6acf73699d3dbb5af00850d7","slug":"video-up-panchayat-elections-allahabad-high-courts-major-ruling-orders-elections-to-be-held-within-three-months-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी पंचायत चुनाव - इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी पंचायत चुनाव - इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश

विनोद सिंह

Updated Wed, 14 Oct 2026 05:49 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 05:49 PM IST

यूपी पंचायत चुनाव - इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश।

विज्ञापन