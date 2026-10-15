{"_id":"6ad0f788055fbad65b0ce676","slug":"video-residents-of-the-area-rejoiced-when-kasari-masari-was-renamed-krishna-puri-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कसारी मसारी का नाम कृष्ण पुरी होने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी मनाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री ने चकिया क्षेत्र के कसारी मसारी क्षेत्र का नाम बदलकर कृष्णापुरी कर दिया है। सीएम योगी के इस फैसले को इलाके के लोगों ने काफी सराहा है। कहा कि क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। कहा कि 2017 के बाद से क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। पहले यहां माफिया का राज था लेकिन अब क्षेत्र में काफी शांति है। योगी की सरकार आने के बाद क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। कहा कि नाम बदलने से यहां का वातावरण भी बदलेगा। नवरात्र के पावन पर्व में भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर क्षेत्र का नाम करने पर यह काफी प्रसन्नता विषय है।

... और पढ़ें