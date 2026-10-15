प्रयागराज: घर में घुसकर डिग्री कॉलेज के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, लोगों ने हमलावर को भी किया अधमरा

सलोरी में घर में घुसकर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के कर्मचारी सतीश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार को हुई वारदात में पेट में गोली लगने से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। गोली मारने का आरोप एक शासकीय अधिवक्ता पर लगा है। घटना की सूचना मिलने पर कर्नलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने हमलावर को भी पीट-पीटकर हमला कर दिया है। वह हाईकोर्ट में अपर शासकीय अधिवक्ता बताया जा रहा है। प

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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि जमीनी विवाद समेत घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री के आगमन से कुछ देर पहले ही डिग्री कॉलेज के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।