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प्रयागराज: घर में घुसकर डिग्री कॉलेज के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, लोगों ने हमलावर को भी किया अधमरा

Thu, 15 Oct 2026 01:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 15 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

Prayagraj Crime News : शहर में सीएम योगी के आने कुछ देर पहले गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। सलोरी में घर में घुसकर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के कर्मचारी सतीश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार को हुई वारदात में पेट में गोली लगने से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। इसी इलाके के तेलियरगंज में आज सीएम योगी का कार्यक्रम है। लोगों ने हमलावर को भी पीट-पीटकर अधमरा कर दिया है। 

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Employee of Ishwar Saran Degree College shot dead after assailants entered his home in Salori
गोली मारकर हत्या। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सलोरी में घर में घुसकर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के कर्मचारी सतीश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार को हुई वारदात में पेट में गोली लगने से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। गोली मारने का आरोप एक शासकीय अधिवक्ता पर लगा है। घटना की सूचना मिलने पर कर्नलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने हमलावर को भी पीट-पीटकर हमला कर दिया है। वह हाईकोर्ट में अपर शासकीय अधिवक्ता बताया जा रहा है। प

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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि  जमीनी विवाद समेत घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री के आगमन से कुछ देर पहले ही डिग्री कॉलेज के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 

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