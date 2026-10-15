प्रयागराज : माफिया अतीक का गढ़ रहे चकिया से बड़ा सियासी संदेश देंगे सीएम योगी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

सीएम के लिए रातों-रात बदल गई कर्बला से कसारी मसारी तक की सूरत



सीएम के प्रयागराज आगमन से पहले कर्बला से कसारी-मसारी तक की सूरत रातों-रात बदल गई। क्षतिग्रस्त सड़कें और डिवाइडर चकाचक हो गए। सड़कें रोशनी से जगमग हो उठीं और नालों पर ढक्कन लग गए। अचानक बदले इस नजारे को देख स्थानीय लोगों ने कहा, ‘काश सीएम रोज यहां आएं।’ सीएम बृहस्पतिवार को कसारी-मसारी में अतीक के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर पद्म आवास योजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। कर्बला से कसारी-मसारी तक तकरीबन 2.50 किमी की दूरी तक सड़क पर सैकड़ों गड्ढे थे जो 24 घंटे के भीतर गायब हो गए।



कसारी-मसारी में अतीक का पुश्तैनी मकान है जिसे प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया था। मकान के मलबे को हरा पर्दा लगाकर ढक दिया गया है। वहीं, कालिंदीपुरम में मौसम विहार आवास योजना के सामने साल भर से जर्जर सड़क भी रातों-रात चमक उठी है। उधर, मुख्यमंत्री को तेलियरगंज चौराहे पर मसुरियादीन की प्रतिमा का अनावरण भी करना है, सो वहां भी सड़क से गड्ढे गायब हो गए हैं और डिवाइडर भी रंग-रोगन से चमक रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेस की ओर से वाली कानपुर रोड पर भी डिवाइडर पेंट से चमक रहे हैं।