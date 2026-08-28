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जेल मे मनाया गया रक्षा बंधन का त्योहार, बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी प्रेम की डोर

इलाहाबाद ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 01:29 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 01:29 PM IST







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केंद्रीय कारागार नैनी और जिला कारागार में रक्षाबंधन पर्व पर जेल के अंदर सजा काट रहे बंदियों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनें पहुंचीं। जेल के बाहर लंबी कतार लगी रही। सुबह नौ बजे के बाद मुलाकात शुरू कराई गई है। शाम पांच बजे तक मुलाकात होती रहेगी। जेल प्रशासन द्वारा पर्व को लेकर रक्षा सूत्र मिठाई रोली टीका की व्यवस्था की गई है। ... और पढ़ें

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