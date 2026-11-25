{"_id":"6b06aabed923986fc308b0e8","slug":"video-prayagraj-violent-collision-between-a-bus-and-a-scorpio-one-dead-a-dozen-injured-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रयागराज - वाराणसी हाईवे पर बस और स्कॉर्पियो की भीषण भिड़ंत, एक की मौत; एक दर्जन घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही बस और स्कॉर्पियो के बीच ओवरटेक के दौरान भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो पलटकर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी सैदाबाद पहुंचाया।

... और पढ़ें