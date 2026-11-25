प्रयागराज : अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी कार, चालक की मौके पर मौत
पत्नी को मायके छोड़कर घर लौट रहे 28 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। नारीबारी-कोरांव मार्ग पर गोबरा गांव के पास उसकी इंडिगो कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची खीरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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नारीबारी-कोरांव मार्ग पर गोबरा गांव के पास शुक्रवार को अनियंत्रित इंडिगो कार सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कार चालक राहुल द्विवेदी (28) पुत्र बलराम द्विवेदी निवासी पुरादत्तू, थाना खीरी, प्रयागराज की मौके पर ही मौत हो गई।
राहुल अपनी पत्नी को मायके छोड़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गोबरा गांव के पास उसकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में राहुल की जान चली गई। सूचना पर पहुंची खीरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।