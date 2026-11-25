प्रयागराज : जान से मारने की धमकी की एफआईआर के 48 दिन बाद भी जांच अधूरी, साधु की हो गई हत्या
जान का खतरा बताकर 48 दिन पहले पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई जांच तक ही सीमित रही। साधु दयाल दास ने दो लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई थी। तीन दिन तक कमरे का ताला खुलवाने के लिए थाने के चक्कर भी लगाए, लेकिन उनकी फरियाद अनसुनी रह गई। अब हत्या के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
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साधु दयाल दास ने सात अक्तूबर को थरवई पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर दो लोगों से जान का खतरा बताया था। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी भी दर्ज की लेकिन पुलिस जांच समाप्त होने से पहले ही दयाल दास बाबा का जीवन समाप्त हो गया। 48 दिन बाद भी मामले में अभी जांच जारी है।
सात अक्तूबर को दर्ज एफआईआर के मुताबिक, साधु ने पुलिस को बताया था कि वह जब सो रहे थे तो किसी ने मंदिर का घंटा चोरी कर कमरे का ताला तोड़ा। पूछताछ करने पर भी जब कोई जानकारी नहीं हुई। गांव के दो लोगों पर धमकी देने का आरोप भी लगा था। वहीं, इस मामले में एसीपी थरवई अजेंद्र यादव का कहना है कि सात अक्टूबर को पुजारी ने दो लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी मामले की जांच जारी है।
वर्ष 2023 में भी गंगापार में हुई थी पुजारी की हत्या
गंगापार के नवाबगंज थाना क्षेत्र के आनापुर में 1 अक्तूबर, 2023 को एक पुजारी की हत्या हुई थी। यह वारदात चोरी के दौरान पकड़े जाने के डर से की गई थी। छह बदमाश एक फैब्रिकेशन की दुकान में चोरी की योजना से पहुंचे थे। बारिश के कारण वे मंदिर में घुस गए, जहां पुजारी सो रहे थे। पुजारी के जागने और विरोध करने पर बदमाशों ने उनसे मारपीट की। उन्होंने पुजारी के मुंह में कपड़ा ठूंसा, गमछे से गला कसा और हाथ-पैर बांध दिए। पुजारी का शव मंदिर के पास खेत में फेंक दिया गया था। तत्कालीन डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। शुरुआत में पारिवारिक विवाद की आशंकाएं भी जताई गई थीं। लेकिन पुलिस जांच में चोरी के दौरान पकड़े जाने का डर ही हत्या का कारण निकला।
मंदिर परिसर में ही बनेगी साधु की समाधि
मनसैता ग्राम प्रधान जानकी नाथ यादव ने बताया कि लोगों के सहयोग से मंदिर परिसर में ही साधु दयाल दास की समाधि बनवाई जाएगी। उन्होंने पिछले 25 वर्ष में मंदिर परिसर में अनेक कार्य करवाए। उनके प्रयास को क्षेत्र की जनता नहीं भूलेगी। इसके लिए दयाल दास को कई लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। उनकी हत्या के बाद चर्चा होती रही कि अब इस जमीन की सुरक्षा, मंदिर की देखरेख और देवी-देवताओं की पूजा काैन करेगा?
तीन दिन से थाने के चक्कर लगा रहे थे दयाल दास
मंदिर परिसर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। ठेकेदार ने साधु दयाल दास के रहने वाले कमरे में प्लास्टर कराने की बात कहते हुए ताला बंद कर दिया था। सर्दी बढ़ने पर उन्होंने कमरे को खोलने के लिए कहा था लेकिन ठेकेदार ने कमरा नहीं खोला। ताला खुलवाने के लिए दयाल दास ने पुलिस से मदद मांगी थी। दो दिन पहले पुलिस मंदिर आई थी लेकिन कमरा नहीं खुल पाया था। तीन दिन से वह थाने के चक्कर लगा रहे थे।मजबूरी में बाबा दुर्गा मंदिर के बरामदे में रहते थे।
इसलिए नाम पड़ा भीम कुंडा
मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान प्यास लगने पर भीम ने गदा मारकर यहां धरती से पानी निकाला था। इसीलिए इसे भीम कुंडा मंदिर कहा जाता है।