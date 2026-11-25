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सकारात्मक विचार तनाव और चिंता बढ़ा सकते हैं। मानसिक तनाव का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। सकारात्मक सोच मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मददगार है। तनाव के कई कारण होते हैं, इसलिए इसे केवल सोच से जोड़ना उचित नहीं। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है। एसीपी कोतवाली निकिता श्रीवास्तव और नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. ईशान्य राज ने नर्सों को मानिसक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय बताए अमर उजाला की ओर से तेलियरगंज के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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