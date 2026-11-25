तबादले की सूची में इन निरीक्षकों के शामिल हैं नाम



कानपुर नगर कमिश्नरेट भेजे गए निरीक्षकों में सुरेंद्र पाल सिंह, बृजकिशोर, हरीकेश राय, ब्रजेश कुमार तिवारी, दीनदयाल सिंह, दिनेश सिंह, शैलेन्द्र सिंह, राम आधार यादव, अवधेश सिंह, विनोद कुमार, वीरेंद्र कुमार, नागाहर सिंह और मनोज कुमार शामिल हैं। वाराणसी कमिश्नरेट के लिए मोहम्मद मन्नान, लोकेंद्र त्रिपाठी, अर्जुन प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद त्रिपाठी, राधे किशन यादव, एसएम कासिम, सुनील लाठा और शमीम खाँ का स्थानांतरण किया गया है।



गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजे गए निरीक्षकों में चंद्रप्रकाश सिंह गौड़, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, विद्याराम, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, राजेश सिंह, श्रवण कुमार, राजेश कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं। वहीं, लखनऊ कमिश्नरेट के लिए अमरनाथ राय, अविनाश कुमार, दीनदयाल और बब्बन राम को स्थानांतरित किया गया है। गोरखपुर जोन में संतोष कुमार पांडेय और पारसनाथ सिंह यादव को भेजा गया है। इसके अलावा जितेंद्र कुमार का स्थानांतरण सूची में डब्ल्यूपीएल-1090 के लिए दर्ज है।



आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरित निरीक्षकों के नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनकी आमद की तारीख सहित इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि सभी स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर इसकी आख्या पुलिस मुख्यालय को भेजें। किसी निरीक्षक को कार्यमुक्त करने में प्रशासनिक या नीतिगत बाधा आने पर इसकी जानकारी भी तत्काल मुख्यालय को देनी होगी।