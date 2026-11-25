तबादला: प्रयागराज कमिश्नरेट के 37 पुलिस इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया फेरबदल
आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। प्रयागराज कमिश्नरेट में तैनात 37 निरीक्षकों को दूसरे कमिश्नरेट और जोन में स्थानांतरित किया गया है। यह कार्रवाई उन निरीक्षकों के संबंध में की गई है, जिन्होंने एक जनपद में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है या 31 मई 2027 तक पिछले चार वर्षों में तीन साल की अवधि पूरी कर लेंगे।
विस्तार
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस महकमे में तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश मुख्यालय की ओर से 25 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत प्रयागराज कमिश्नरेट में तैनात 37 पुलिस इंस्पेक्टरों का दूसरे कमिश्नरेट और जोन में स्थानांतरण किया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी आदेश में सभी संबंधित निरीक्षकों को वर्तमान तैनाती स्थल से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, चुनावी तैयारियों के तहत ऐसे निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, जिन्होंने किसी एक जनपद में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है या 31 मई 2027 तक पिछले चार वर्षों के दौरान तीन वर्ष की अवधि पूरी कर लेंगे। जनपद और कमिश्नरेट स्तर पर उनका समायोजन नहीं हो पाने के चलते उन्हें दूसरे स्थानों पर भेजने का निर्णय लिया गया है।
स्थानांतरण सूची में कुल 37 निरीक्षक शामिल हैं। इन्हें कानपुर नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ और गोरखपुर जोन समेत विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरित निरीक्षकों के नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनकी आमद की तारीख सहित इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।
पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि सभी स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर इसकी आख्या पुलिस मुख्यालय को भेजें। किसी निरीक्षक को कार्यमुक्त करने में प्रशासनिक या नीतिगत बाधा आने पर इसकी जानकारी भी तत्काल मुख्यालय को देनी होगी।
तबादले की सूची में इन निरीक्षकों के शामिल हैं नाम
कानपुर नगर कमिश्नरेट भेजे गए निरीक्षकों में सुरेंद्र पाल सिंह, बृजकिशोर, हरीकेश राय, ब्रजेश कुमार तिवारी, दीनदयाल सिंह, दिनेश सिंह, शैलेन्द्र सिंह, राम आधार यादव, अवधेश सिंह, विनोद कुमार, वीरेंद्र कुमार, नागाहर सिंह और मनोज कुमार शामिल हैं। वाराणसी कमिश्नरेट के लिए मोहम्मद मन्नान, लोकेंद्र त्रिपाठी, अर्जुन प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद त्रिपाठी, राधे किशन यादव, एसएम कासिम, सुनील लाठा और शमीम खाँ का स्थानांतरण किया गया है।
गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजे गए निरीक्षकों में चंद्रप्रकाश सिंह गौड़, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, विद्याराम, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, राजेश सिंह, श्रवण कुमार, राजेश कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं। वहीं, लखनऊ कमिश्नरेट के लिए अमरनाथ राय, अविनाश कुमार, दीनदयाल और बब्बन राम को स्थानांतरित किया गया है। गोरखपुर जोन में संतोष कुमार पांडेय और पारसनाथ सिंह यादव को भेजा गया है। इसके अलावा जितेंद्र कुमार का स्थानांतरण सूची में डब्ल्यूपीएल-1090 के लिए दर्ज है।
आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरित निरीक्षकों के नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनकी आमद की तारीख सहित इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि सभी स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर इसकी आख्या पुलिस मुख्यालय को भेजें। किसी निरीक्षक को कार्यमुक्त करने में प्रशासनिक या नीतिगत बाधा आने पर इसकी जानकारी भी तत्काल मुख्यालय को देनी होगी।