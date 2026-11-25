यह है ब्रेकीथेरेपी



ब्रेकीथेरेपी कैंसर के इलाज की महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें रेडियोधर्मी स्रोत को ट्यूमर के नजदीक या उसके भीतर रखकर विकिरण दिया जाता है। इस तकनीक का उपयोग विशेष रूप से सर्वाइकल, मुंह और स्तन कैंसर समेत कई प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसमें उच्च स्तर के रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल होता है इसलिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के सुरक्षा मानकों के अनुरूप मशीन स्थापित करने के लिए विशेष व्यवस्था जरूरी है। इसके लिए मोटी दीवारों वाले विशेष बंकर का निर्माण किया जाता है।



बार-बार खराब होती है पुरानी टेलीकोबाल्ट मशीन



एसआरएन के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में प्रतिदिन काफी कैंसर मरीज आते हैं। ब्रेकीथेरेपी की सुविधा नहीं होने और पुरानी टेलीकोबाल्ट मशीन के बार-बार खराब होने से मरीजों को दिक्कत हो रही है। कई मरीजों को वाराणसी, लखनऊ या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहीं, निजी अस्पतालों में इस उपचार पर 60 से 70 हजार रुपये तक खर्च होने की बात सामने आई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।