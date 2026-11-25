हाईकोर्ट : एपीओ-2025 का रिजल्ट रद्द, आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को जनरल में नहीं मिला था मौका
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 25 Nov 2026 07:24 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एपीओ 2025 परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में शामिल न करने पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एपीओ 2025 परीक्षा का रिजल्ट रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में शामिल न करने पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
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