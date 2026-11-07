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On his birth anniversary, Ramdoot Hanuman was worshipped with prescribed rituals; following a grand anointing ceremony (mahabhishek), he was adorned in divine attire and ornaments.
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जयंती पर विधि-विधान से पूजे गए रामदूत हनुमान, महाभिषेक के बाद हुआ दिव्य श्रृंगार
प्रयागराज के त्रिवेणी तट स्थित श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। पावन अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो गया। महंत बलबीर गिरि महाराज के सानिध्य में बंधवा स्थित बड़े हनुमान जी का विधि-विधान से महाभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधियों के बीच बजरंगबली को दूध, दही, शहद, कुमकुम और हल्दी से स्नान कराया गया। इसके बाद प्रभु को सिंदूर अर्पित कर फल-फूलों से मनोहारी श्रृंगार किया गया।
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