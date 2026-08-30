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प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर, श्री बड़े हनुमानजी ने किया स्नान

Sun, 30 Aug 2026 03:22 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 03:22 PM IST
Ganga and Yamuna in spate in Prayagraj; Shri Bade Hanumanji takes a holy dip.
प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर, श्री बड़े हनुमानजी ने किया स्नान।
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