सरस्वती हाईटेक सिटी : निवेश और रोजगार का केंद्र नहीं बन सकी सरस्वती हाईटेक सिटी, भूमि की कीमतें बनीं रोड़ा

नई कार्ययोजना से रफ्तार बढ़ाने की तैयारी

सरस्वती हाईटेक सिटी को विकसित करने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसे जल्द ही कार्यरूप में परिवर्तित किया जाएगा। नई व्यवस्था के माध्यम से परियोजना से जुड़ी गतिविधियों को मजबूत करते हुए औद्योगिक निवेश को गति देने का प्रयास होगा। यूपीसीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार, मानव संसाधन और प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों को मजबूत करते हुए औद्योगिक निवेश बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।



भूखंड की कीमत बनी बड़ी चुनौती



वर्तमान में आवासीय भूखंड की कीमत करीब 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। वर्ष 2022 से पहले यह दर करीब 17,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। वहीं औद्योगिक भूखंड की कीमत 10,860 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। औद्योगिक क्षेत्र में कुल 76 भूखंड बताए गए हैं, जिनमें केवल 20 का आवंटन हुआ है और 57 खाली पड़े हैं। इससे साफ है कि महंगी जमीन और परियोजना लागत निवेश की राह में बड़ी चुनौती बनी हुई है।