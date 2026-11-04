{"_id":"6aeb2488f27ae0bae908adf3","slug":"video-during-the-bjps-foot-march-keshav-launched-a-scathing-attack-on-the-congress-stating-that-democracy-is-being-throttled-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा की पदयात्रा में केशव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा- लोकतंत्र का घोंटा जा रहा गला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा की पदयात्रा में केशव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा- लोकतंत्र का घोंटा जा रहा गला

विनोद सिंह

Updated Wed, 04 Nov 2026 05:56 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 05:56 PM IST







Link Copied



भाजपा की पदयात्रा में केशव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा- लोकतंत्र का घोंटा जा रहा गला।

विज्ञापन