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कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह बोले भाजपा शासन में हर वर्ग का विकास 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को यात्रा फ्री टिकट पर शून्य रेट रहेगा। इससे पर्यटन में काफी सुविधा मिलेगी। डबल इंजन की सरकार में ही यह संभव है। 17 से पहले सड़क, पुल, बिजली नहीं थी कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। आज सभी के सुरक्षा की गारंटी है। तीन करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का कार्य किया गया है।

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