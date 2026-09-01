कौशांबी विस्फोट का भयावह मंजर: रॉकेट लॉन्चर जैसा हमला... 100 मीटर तक दीवारों में सुराग, 500 मी. दूर गिरी ईंटें

चश्मदीद: रानी बोलीं- बच्ची को घसीटते हुए भागी थीं

जिस मकान में विस्फोट हुआ, उससे करीब 20 मीटर की दूरी पर रानी का मकान है। उन्होंने बताया कि वह घर पर खाना बना रहीं थीं। विस्फोट होते ही पड़ोस की एक बच्ची दौड़ते हुए उनके घर में घुस गई। इतने में वह बच्ची को घसीटते हुए भागीं। पति और एक बेटा भी बाहर आ गए। उन्होंने बताया कि ईश्वर की कृपा रही कि वह सब बच गए। लेकिन बच्ची का परिवार हादसे का शिकार हो गया।