तो टल सकता था मनौरी का धमाका: पड़ोसियों की सुन लेता प्रशासन, तो न होतीं 11 मौतें; दो साल पहले जेल गया था नौशाद

विरोध किया तो धमकी देकर करा देता था चुप

पटाखा फैक्टरी के बगल में बूंदी का कारखाना चलाने वाले सिंटू उर्फ इशांत केसरवानी ने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से पटाखा निर्माण किए जाने का उन्होंने और आसपास के लोगों ने कई बार विरोध किया था। उनका कहना है कि नौशाद और उसके बेटे अदील से पटाखा निर्माण बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन विरोध करने पर मोहल्ले के लोगों को धमकाया जाता था। इसी वजह से लोग खुलकर विरोध करने से डरते थे।