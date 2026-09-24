फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Azad Samaj Party workers staged a protest at the demonstration site and raised slogans vociferously.

आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरनास्थल पर किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी

Thu, 24 Sep 2026 09:24 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Sep 2026 09:24 PM IST
Azad Samaj Party workers staged a protest at the demonstration site and raised slogans vociferously.
आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरनास्थल पर किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कुरुक्षेत्र में यात्रियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चार की मौत; करीब 20 घायल

Tractor-trolley carrying passengers overturns in Kurukshetra; four dead, around 20 injured.
Kurukshetra
24 Sep 2026

बदायूं: भाजपा ब्रज क्षेत्र प्रभारी गीता शाक्य का विधायक ने किया स्वागत

MLA welcomes BJP Braj region in-charge Geeta Shakya
Budaun
24 Sep 2026

VIDEO: अखिलेश की पीडीए यात्रा में बारिश का खलल, जनसभा स्थल पर मौजूद रहे समर्थक

VIDEO: अखिलेश की पीडीए यात्रा में बारिश का खलल, जनसभा स्थल पर मौजूद रहे समर्थक
Raebareli
24 Sep 2026

धर्मपुर: डीएवी की राज्यस्तरीय बैडमिंटन दो दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न

Dharmpur: DAV's two-day state-level badminton tournament concludes.
Solan
24 Sep 2026

सीहोर: स्टेट हाईवे-15 के गड्ढों से हाहाकार, आज शाम तक मरम्मत नहीं तो ग्रामीण खुद भरेंगे गड्ढे

Sehore: State Highway-15 Craters Spark Anger, Villagers Warn of Self-Repair if Action Fails
Madhya Pradesh
24 Sep 2026
विज्ञापन

वीडियो: नाहन बाजार में जेसीबी लाने पर लोगों ने जताई आपत्ति, संकरे मार्ग पर थमी आवाजाही

People object to JCB being brought into Nahan market; traffic stalls on narrow road.
Sirmour
24 Sep 2026

VIDEO: बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, राहगीरों की बढ़ी परेशानी

VIDEO: बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, राहगीरों की बढ़ी परेशानी
Ayodhya
24 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: शिक्षक एमएलसी चुनाव की घोषणा, जिले में आचार संहिता लागू

VIDEO: शिक्षक एमएलसी चुनाव की घोषणा, जिले में आचार संहिता लागू
Ambedkar Nagar
24 Sep 2026

VIDEO: बारिश से राहत, तेज हवा से धान की फसल गिरी, अचानक बदल गया मौसम का मिजाज

VIDEO: बारिश से राहत, तेज हवा से धान की फसल गिरी, अचानक बदल गया मौसम का मिजाज
Ambedkar Nagar
24 Sep 2026

VIDEO: बारिश ने तो मौसम सुहावना किया, सब्जी मंडी में परेशान हुए व्यापारी, नाले में तैरती दिखी सब्जियां

VIDEO: बारिश ने तो मौसम सुहावना किया, सब्जी मंडी में परेशान हुए व्यापारी, नाले में तैरती दिखी सब्जियां
Ayodhya
24 Sep 2026

VIDEO: विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को बच्चों ने रंगों में उकेरा, चित्रकला प्रतियोगिता में चरावां के अश्क तिवारी प्रथम

VIDEO: विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को बच्चों ने रंगों में उकेरा, चित्रकला प्रतियोगिता में चरावां के अश्क तिवारी प्रथम
Ayodhya
24 Sep 2026

VIDEO: गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन सतर्क, 25 सितंबर को होगा विसर्जन

VIDEO: गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन सतर्क, 25 सितंबर को होगा विसर्जन
Ayodhya
24 Sep 2026

VIDEO: कूड़ा बीनने की आड़ में रेकी, फिर सुबह 3 बजे दुकानों पर हाथ साफ - गुलाब नगर में चोर गिरोह सक्रिय

VIDEO: कूड़ा बीनने की आड़ में रेकी, फिर सुबह 3 बजे दुकानों पर हाथ साफ - गुलाब नगर में चोर गिरोह सक्रिय
Ayodhya
24 Sep 2026

VIDEO: मंत्री राजभर बोले- भूमाफिया सपा का राज्य समझ रहे हैं, यह बाबा का राज्य है

VIDEO: मंत्री राजभर बोले- भूमाफिया सपा का राज्य समझ रहे हैं, यह बाबा का राज्य है
Ambedkar Nagar
24 Sep 2026

सोलन: शैलेंद्र बोले- कांग्रेस केंद्र के खिलाफ बीन बजाने से पहले अपने वादों का हिसाब देखे

Shailendra says Congress should take stock of its own promises before raising a hue and cry against the Centre
Solan
24 Sep 2026

ब्रह्मपुरी स्कूल के चार छात्रों का दिल्ली फुटबॉल टीम में चयन

Four students from Brahmapuri School selected for Delhi football team
Delhi
24 Sep 2026

बिहार के जमुई में बच्ची के साथ दरिंदगी! बिहार के नेताओं की आई प्रतिक्रिया, महिला सुरक्षा पर उठे सवाल

बिहार के जमुई में बच्ची के साथ दरिंदगी! बिहार के नेताओं की आई प्रतिक्रिया, महिला सुरक्षा पर उठे सवाल
Bihar
24 Sep 2026

पंजाब सरकार ने 518 गोशालाओं के 100 करोड़ से अधिक के बिजली बिल किए माफ

The Punjab government has waived electricity bills amounting to over ₹100 crore for 518 gaushalas
Amritsar
24 Sep 2026

कानपुर: कैंट के खिलाड़ियों का अंडर-14 क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर शुरू

Kanpur Under 14 cricket training camp for Cantt players begins
Kanpur
24 Sep 2026

कानपुर: 70वीं जनपदीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन

Kanpur Grand inauguration of the 70th District Taekwondo Competition
Kanpur
24 Sep 2026

रायबरेली पहुंचा अखिलेश का समाजवादी रथ, पोस्टर वार से गरमाई सियासत; समझें पूरी गुणा-गणित

Akhilesh Samajwadi Rath reaches Raebareli poster war heats up political atmosphere
Lucknow
24 Sep 2026

सिरमौर: एनएसएस दिवस पर विद्यार्थियों ने लिया समाजसेवा का संकल्प, पीजी कॉलेज नाहन में दिखी सिरमौरी संस्कृति की झलक

nss day pg college nahan sirmauri culture social service
Sirmour
24 Sep 2026

बिलासपुर: चुनावी गारंटियों पर सरकार से जवाब मांगा, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन; ₹1500 और 5 लाख रोजगार का मुद्दा उठा

bilaspur bjp memorandum governor election guarantees 1500 five lakh jobs
Bilaspur
24 Sep 2026

कुल्लू में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, पुतला जलाने को लेकर पुलिस से धक्कामुक्की

kullu bjp protest against congress government dhalpur chowk
Kullu
24 Sep 2026

जालंधर में लेदर कॉम्प्लेक्स रोड से 25 वर्षीय युवक का शव बरामद

Body of 25-year-old man recovered from Leather Complex Road in Jalandhar.
Jalandhar
24 Sep 2026

नोएडा बस हादसा: 1.14 लाख रुपये जलकर हुए राख, पर 13 यात्रियों का मसीहा बना उरई का हिसार

Noida Bus Accident 1.14 lakh reduced to ashes but Hisar from Orai emerged as a savior for 13 passengers
Jalaun
24 Sep 2026

लखनऊ के यूपी बैडमिंटन अकादमी में सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग मैच खेला गया

लखनऊ के यूपी बैडमिंटन अकादमी में सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग मैच खेला गया
Lucknow
24 Sep 2026

ऊना: हिमाचल पर बढ़ता कर्ज या विकास की जरूरत? भाजपा ने सुक्खू सरकार से मांगा हिसाब, ₹35,555 करोड़ के नए ऋण का मुद्दा उठाया

himachal debt 35555 crore loan sukhu government bjp questions development
Una
24 Sep 2026

मंडी: दमेला पुल का काम अधूरा छोड़ भागा ठेकेदार, ग्रामीणों में भारी रोष; विभाग के घेराव की चेतावनी

damela bridge construction incomplete contractor padhar himachal
Mandi
24 Sep 2026

सिरमौर: एक माह से पेयजल संकट, नदी का पानी पीने को मजबूर मंडेरवा के ग्रामीण; विधायक को सौंपा ज्ञापन

manderwa nahan drinking water crisis one month river water villagers
Sirmour
24 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed