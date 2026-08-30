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विस्थापन की विभीषिका को लेकर कलाकारों ने किया दंश का मंचन, किरदारों के अभिनय को सराहा गया

इलाहाबाद ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 08:38 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 08:38 PM IST







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उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से आयोजित नाटक दंश: विस्थापन के मंचन में देश की आजादी के बाद हुए विस्थापन के समय की स्थिति को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते कलाकार। ... और पढ़ें

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