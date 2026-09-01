कौशांबी पटाखा फैक्टरी विस्फोट: मुख्य आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, गोदाम पर चला बुलडोजर; 11 की हुई थी मौत

यह है मामला

पिपरी थाना क्षेत्र के मनौरी बाजार में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक पटाखा फैक्टरी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही फैक्टरी में रखे पटाखों में एक के बाद एक तेज धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज करीब दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कुछ ही देर में फैक्टरी से उठे धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक लिया, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। धमाके में कई परिवारों के मकान धराशायी हो गए। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब पांच लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसमें तीन वेंटीलेटर पर हैं। झुलसे लोगों को एसआरएन अस्पताल प्रयागराज भेजा गया है।