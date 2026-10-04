{"_id":"6ac262afef287b1997066959","slug":"video-after-ayodhya-the-resolve-to-liberate-kashi-and-mathura-must-now-be-advanced-dr-raj-narayan-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के बाद अब काशी, मथुरा की मुक्ति के संकल्प को बढ़ाना है आगे - डाॅ. राज नारायण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छह अक्तूबर को विहिप काशी प्रांत के कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव और विहिप उपाध्यक्ष चंपत राय विश्व हिंदू परिषद (विहिप) अशोक सिंहल के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर काशी प्रांत में सेवा, सामाजिक समरसता और हिंदू सशक्तिकरण के कार्यों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाएगा। संगठन काशी और मथुरा की मुक्ति के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ अवैध धर्मांतरण पर रोक, घर वापसी के लिए निरंतर प्रयास करेगा। रविवार को यह जानकारी विहिप प्रांत कार्यालय केसर भवन में संगठन के प्रांत मंत्री डा. राज नारायण ने दी। उन्होंने कहा कि अभियान का शुभारंभ मंगलवार छह अक्तूबर की शाम 4:30 बजे इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में ‘सांस्कृतिक चेतना संगोष्ठी’ से होगा। कार्यक्रम में विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित रहेंगे।

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