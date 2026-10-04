प्रयागराज : बक्शी बांध की पगडंडी से मास्को-जेनेवा तक पहुंचा सफर, डॉ. राजेश रंजन ने साझा कीं यादें

सवाल : विदेश सेवा का सबसे यादगार अनुभव कौन-सा रहा?

मास्को की पहली पोस्टिंग हमेशा याद रहेगी। जेनेवा में श्रम, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर बहुपक्षीय वार्ताओं में भारत का पक्ष रखने का अवसर मिला। अमेरिका प्रभाग में निदेशक के रूप में भारत-अमेरिका और भारत-कनाडा संबंधों पर काम करना भी महत्वपूर्ण अनुभव रहा।

सवाल : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को क्या संदेश देंगे?

नियमित और अखबार पढ़ने के साथ अपनी राय बनाना सीखें। लेखन और बोलने का अभ्यास करें। अपनी कमजोरियों का ईमानदारी से आकलन कर असफलता से निराश न हों। सेवा का अर्थ केवल पद पाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना है।

सवाल : एनी बेसेंट स्कूल ने क्या दिया और इतने वर्षों बाद स्कूल लौटकर कैसा लगा?

स्कूल ने शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन दिया। शिक्षकों ने विषयों की मजबूत नींव रखी। सबसे खास बात है कि दीपक कुमार पांडे, अनूप कुमार सिंह, कन्हैया लाल बर्नवाल और शशिकांत प्रसाद जैसे दोस्त मिले। इतने वर्षों बाद स्कूल लौटकर ऐसा लगा जैसे समय पीछे लौट आया हो।