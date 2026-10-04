फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The Allahabad High Court has stated that an adult daughter cannot be forced to live with her parents against

हाईकोर्ट : माता-पिता हैं तो भी बालिग बेटी की मर्जी सर्वोपरि, साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकते

Sun, 04 Oct 2026 02:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 02:44 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बालिग व्यक्ति अपने निवास को लेकर स्पष्ट और स्वतंत्र निर्णय लेता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी मऊ निवासी मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें उसने बेटी को कोर्ट में पेश कराकर अपने साथ रखने की अनुमति मांगी थी।

विज्ञापन
The Allahabad High Court has stated that an adult daughter cannot be forced to live with her parents against
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिये बालिग बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बालिग जब अपने निवास के संबंध में स्पष्ट, स्वैच्छिक, स्वतंत्र निर्णय लेता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने इस टिप्पणी संग मऊ निवासी महिला की याचिका खारिज कर दी। याची मां ने याचिका दाखिल कर बेटी को कोर्ट में पेश कराने और उसके साथ रहने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में घोसी थाने की पुलिस ने बेटी को अदालत में पेश किया।
विज्ञापन


कोर्ट से बातचीत के दौरान 25 वर्षीय बेटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह दिल्ली में स्वतंत्र रूप से रह रही है। साथ ही उसने अपनी मां संग रहने से भी इन्कार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध या गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराना है। इसका इस्तेमाल सामान्यतः किसी बालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहने के लिए बाध्य करने के लिए नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि बालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध केवल इसलिए किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसका माता-पिता हैं। मामले में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे साबित हो कि बेटी किसी अवैध हिरासत में है। ब्यूरो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed