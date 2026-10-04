प्रयागराज : 20 दिन में शुरू होगा सलोरी-हेतापट्टी सेतु का निर्माण, गंगा नदी के जल स्तर घटने का इंतजार

सलोरी-हेतापट्टी पुल का निर्माण कार्य इसी माह शुरू होगा। इसके लिए सेतु निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। कार्यदायी संस्था सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक रोहित मिश्रा का कहना है कि इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। अनुमान है कि अगले 20 दिन में जलस्तर कम हो जाएगा। इसके बाद कार्य शुरू होगा। ढाई साल में निर्माण पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

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3.6 किमी लंबे पुल के निर्माण में 952.93 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शासन की ओर से 20 जनवरी को पहली किस्त 300 करोड़ रुपये जारी की गई थी। इसके बाद मृदा परीक्षण का काम भी शुरू कर दिया गया। पुल के जरिये शहर से सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (प्रयागराज-वाराणसी मार्ग) से जोड़ा जाएगा। इससे शास्त्री पुल पर यातायात का दबाव कम होगा। पुल बनने से भदोही, वाराणसी, बिहार व पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर आसान होगा और दूरी व समय की बचत होगी।