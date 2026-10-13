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दर्ज रिपोर्ट को समाप्त करने, आर्थिक मदद को ग्रामीणों ने इगलास तहसील में किया प्रदर्शन
हाथरस मार्ग पर 23 सितंबर को सड़क हादसे में क्षेत्र के गांव बढ़ाखुर्द निवासी शिवकुमार उर्फ शिवा की मौत के बाद ट्राला में आग लगाने तथा सड़क पर जाम लगाने को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट को समाप्त करने, मृतक के परिजनों तथा हादसे में गंभीर रुप से घायल युवक के परिजनों की आर्थिक मदद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने इगलास तहसील पर चौधरी चरन सिंह किसान गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील पर सोमवार को धरना दिया गया।
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