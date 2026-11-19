{"_id":"6aff3d2b7a3e2790b106f829","slug":"video-tapapal-ma-bl-athhakara-jaganprkata-shakhara-samamalna-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"टप्पल में बाल अधिकार जागरूकता शिखर सम्मेलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के टप्पल में 19 नवंबर को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने ‘बाल अधिकार जागरूकता कवच शिखर सम्मेलन 2026’ आयोजित किया। अरुण कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में 700 से 800 लोगों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक क्राइम ममता कुरील ने बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। गरीब बच्चों को स्कूल बैग मिले और मेधावियों को स्मृति चिह्न, पदक व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

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