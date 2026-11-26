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शेषनाग झील पर सड़क निर्माण का एएमयू छात्रसंंघ ने किया विरोध, निकाला मार्च
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित शेषनाग झील के किनारे भारी मशीनों से हो रही खुदाई और ट्रैकिंग मार्ग को मोटर मार्ग में तब्दील करने के विरोध में बुधवार को एएमयू छात्रसंघ ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने पर्यावरणीय नुकसान की आशंका जताते हुए प्राकृतिक धरोहर को बचाने की मांग की। यूनिवर्सिटी प्रशासन के जरिये जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर पर्यावरण मंत्रालय के लिए ज्ञापन सौंपा है।
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