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श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अलीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण-अर्जुन के भव्य दर्शन

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 10:33 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 10:33 PM IST







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श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अलीगढ़ के हरदुआगंज स्थित इस्कॉन गीता ज्ञान मंदिर में अर्जुन और श्री कृष्णा के भव्य दर्शन करने के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु आते हैं। 4 सितंबर को सुबह से ही मंदिर को फूलों से सजाया गया। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म को धूमधाम से मनाया जाता है। ... और पढ़ें

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