Aligarh News: नुमाइश पर नगर निगम का 12 करोड़ का संपत्ति कर बकाया
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:48 AM IST
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शहर के सबसे बड़े आयोजन अलीगढ़ नुमाइश पर नगर निगम का 12 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। लंबे समय से चल रहे इस बकाये की वसूली के लिए नगर निगम ने अब सख्ती दिखाई है। निगम के जोन-4 के कर अधीक्षक ने नुमाइश के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी को पत्र भेजकर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेते हुए बकाया कर जमा कराने की अपील की है।
नगर निगम के अनुसार, आईटीआई रोड स्थित नुमाइश परिसर पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की चालू मांग के साथ पुराना बकाया भी शामिल है। कुल देय धनराशि 12,26,30,300 रुपये बताई गई है। इसमें चालू मांग और ब्याज की राशि भी शामिल है। निगम अधिकारियों के मुताबिक यह बकाया वर्ष 2005-06 से चला आ रहा है।
नगर विकास विभाग की ओर से वर्तमान में एकमुश्त समाधान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत 15 नवंबर तक बकाया ब्याज में विशेष छूट का प्रावधान है। नगर निगम ने इसी का हवाला देते हुए नुमाइश प्रशासन से योजना का लाभ उठाकर बकाया संपत्ति कर जमा करने को कहा है।
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नगर निगम जोन-4 के कर अधीक्षक विशाल सिंह ने बताया कि संपत्ति कर नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है। इससे शहर में जलापूर्ति, सफाई, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य किए जाते हैं। ऐसे में बड़े बकायेदारों से समय पर कर की वसूली जरूरी है। उन्होंने नुमाइश प्रशासन से निर्धारित अवधि में बकाया भुगतान करने की अपील की है।
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नगर निगम के अनुसार, आईटीआई रोड स्थित नुमाइश परिसर पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की चालू मांग के साथ पुराना बकाया भी शामिल है। कुल देय धनराशि 12,26,30,300 रुपये बताई गई है। इसमें चालू मांग और ब्याज की राशि भी शामिल है। निगम अधिकारियों के मुताबिक यह बकाया वर्ष 2005-06 से चला आ रहा है।
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नगर विकास विभाग की ओर से वर्तमान में एकमुश्त समाधान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत 15 नवंबर तक बकाया ब्याज में विशेष छूट का प्रावधान है। नगर निगम ने इसी का हवाला देते हुए नुमाइश प्रशासन से योजना का लाभ उठाकर बकाया संपत्ति कर जमा करने को कहा है।
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नगर निगम जोन-4 के कर अधीक्षक विशाल सिंह ने बताया कि संपत्ति कर नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है। इससे शहर में जलापूर्ति, सफाई, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य किए जाते हैं। ऐसे में बड़े बकायेदारों से समय पर कर की वसूली जरूरी है। उन्होंने नुमाइश प्रशासन से निर्धारित अवधि में बकाया भुगतान करने की अपील की है।