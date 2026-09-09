Aligarh News: नुमाइश पर नगर निगम का 12 करोड़ का संपत्ति कर बकाया

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नगर निगम के अनुसार, आईटीआई रोड स्थित नुमाइश परिसर पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की चालू मांग के साथ पुराना बकाया भी शामिल है। कुल देय धनराशि 12,26,30,300 रुपये बताई गई है। इसमें चालू मांग और ब्याज की राशि भी शामिल है। निगम अधिकारियों के मुताबिक यह बकाया वर्ष 2005-06 से चला आ रहा है।नगर विकास विभाग की ओर से वर्तमान में एकमुश्त समाधान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत 15 नवंबर तक बकाया ब्याज में विशेष छूट का प्रावधान है। नगर निगम ने इसी का हवाला देते हुए नुमाइश प्रशासन से योजना का लाभ उठाकर बकाया संपत्ति कर जमा करने को कहा है।नगर निगम जोन-4 के कर अधीक्षक विशाल सिंह ने बताया कि संपत्ति कर नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत है। इससे शहर में जलापूर्ति, सफाई, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य किए जाते हैं। ऐसे में बड़े बकायेदारों से समय पर कर की वसूली जरूरी है। उन्होंने नुमाइश प्रशासन से निर्धारित अवधि में बकाया भुगतान करने की अपील की है।