Aligarh News: सिपाही पति ने दहेज के लिए सिर फोड़ा, घर से निकाला
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:48 AM IST
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क्वार्सी थाना क्षेत्र में एक सिपाही ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को बेरहमी से पीटा जिससे उसका सिर फूट गया। आरोप है कि सिपाही के दो सगे भाई जो पुलिस विभाग में दीवान के पदों पर तैनात हैं, उन्होंने भी पूरा साथ दिया। पीड़िता की शिकायत पर क्वार्सी पुलिस ने आरोपी पति और दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
पुलिस को दी गई तहरीर में डिफेंस कंपाउंड निवासी शिवानी यादव ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2020 में प्रदीप यादव के साथ हुआ था। पिता ने शादी में 25 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए। आरोप है कि पति और उसके घरवाले लगातार 10 लाख रुपये नकद और एक सोने की चेन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे।
पीड़िता का आरोप है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर उनके बीच आए दिन विवाद होता रहता था। इसी बीच बीते शुक्रवार को जब शिवानी ने अतिरिक्त दहेज की मांग का विरोध किया तो सिपाही पति ने उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की और उसे जमीन पर पटक दिया। मारपीट के बाद उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने आखिरकार थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक शिवानी की तहरीर के आधार पर आरोपी सिपाही पति प्रदीप यादव और उसके दोनों दीवान भाइयों ललितोप व मानवेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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पुलिस को दी गई तहरीर में डिफेंस कंपाउंड निवासी शिवानी यादव ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2020 में प्रदीप यादव के साथ हुआ था। पिता ने शादी में 25 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं हुए। आरोप है कि पति और उसके घरवाले लगातार 10 लाख रुपये नकद और एक सोने की चेन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे।
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पीड़िता का आरोप है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर उनके बीच आए दिन विवाद होता रहता था। इसी बीच बीते शुक्रवार को जब शिवानी ने अतिरिक्त दहेज की मांग का विरोध किया तो सिपाही पति ने उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की और उसे जमीन पर पटक दिया। मारपीट के बाद उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने आखिरकार थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक शिवानी की तहरीर के आधार पर आरोपी सिपाही पति प्रदीप यादव और उसके दोनों दीवान भाइयों ललितोप व मानवेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
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