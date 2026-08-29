पैतृक संपत्ति विवाद पर अलीगढ़ आए अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह, बोले यह

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करोड़ों की पुरानी हवेली और पुश्तैनी जायदाद पर कब्जे के विवाद में फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह और उनके भाई अभिमन्यु सिंह ने शनिवार को रोरावर थाने में पुलिस जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। अभिमन्यु सिंह की शिकायत पर पुलिस ने उनकी चाची समेत सात लोगों पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश रचने की रिपोर्ट दर्ज कर ली।

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