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अलीगढ़ के थाना जवां को 20 नवंबर को दोपहर करीब एक बजे पृथ्वीराज हॉस्पिटल से एक गनशॉट इंजरी की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल महिला से पूछताछ की। महिला ने बताया कि उसकी शादी को चार साल हो चुके हैं। पिछले ढाई वर्ष से उसका अपने पति से विवाद चल रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और ननदोई ने मिलकर यह घटना की है। महिला अब खतरे से बाहर है और उसका उपचार जारी है। क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने इस मामले की जानकारी दी।

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