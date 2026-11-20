वीआईपी पार्टी और टशनबाजों को अलीगढ़ क्लब में पार्टी करना पसंद है। इसके लिए वे अलग अलग सदस्य से जुगाड़ भी लगाते रहते हैं। अभी तक ये सिर्फ चर्चा थी, लेकिन क्लब में गैर सदस्य की एक कॉकटेल पार्टी के मामले ने इसकी पुष्टि भी कर दी। हाल ही में एक गैर सदस्य ने क्लब में मेहंदी और डांस पार्टी का आयोजन किया जिसके अगले दिन शिकायत सीधे जिलाधिकारी तक पहुंची और क्लब के कामकाज में पारदर्शिता सवाल उठाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की गई।

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जानकारी के अनुसार, क्लब के कार्यकारिणी सदस्य आलोक अग्रवाल ने शिकायत में कहा है कि क्लब में किसी भी समारोह या कार्यक्रम के आयोजन के लिए पदेन अध्यक्ष और सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद 18 नवंबर को क्लब के रेस्टोरेंट में एक गैर सदस्य ने कॉकटेल पार्टी की। मेहंदी और डांस पार्टी के बीच खुलेआम जाम छलकने लगे और कुछ ही देर में शराबियों की महफिल क्लब के स्वीमिंग पूल के आसपास सज गई। यहां देर रात तक पार्टी चलती रही।कार्यकारिणी सदस्य ने क्लब के संचालन में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा भी उठाया है। उनका आरोप है कि क्लब की आय-व्यय संबंधी जानकारी और कार्यकारिणी की बैठकों के ब्योरे को लेकर अक्सर टालमटोल की जाती है। इससे क्लब के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।क्लब के अध्यक्ष जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। अब जांच में यह स्पष्ट होगा कि पार्टी के आयोजन के लिए नियमानुसार अनुमति ली गई थी या नहीं। साथ ही क्लब के कामकाज को लेकर लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल होगी।