यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का आज 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 11 बजे पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पैतृक गांव पंचूर में अंतिम सांस ली। कल हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन की खबर से सोशल मीडिया पर शोक संवेदनाओं का आना शुरू हो गया है।

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यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी गहरी संवेदनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति!अलीगढ़ शहर विधायक मुक्ता राजा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूजनीय माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी शोक संवेदनाएँ मुख्यमंत्री जी एवं उनके समस्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!बरौली विधायक जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पूज्यनीय माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं हृदय को व्यथित करने वाला है। माँ का स्थान जीवन में सर्वोच्च है। माताजी का निधन जीवन की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक-संतप्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति शांति