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25/26 नवंबर की मध्य रात्रि थाना हरदुआगंज स्थित अनीता फॉर्म हाउस के सामने एक व्यक्ति घायल मिला। स्थानीय पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। 26 नवंबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह इको गाड़ी से बरात लेकर जनपद एटा गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बुकिंग मालिक पर भी आरोप लगाए हैं। पुलिस बुकिंग मालिक से पूछताछ कर रही है। क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी।

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