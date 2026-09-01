{"_id":"6a96b9302f2307a3450a49f7","slug":"video-eemaya-ma-nakal-maraca-para-parakatara-parafasara-mahamamatha-navatha-khana-yaha-bl-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"एएमयू में निकले मार्च पर प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद खान यह बोले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एएमयू में निकले मार्च पर प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद खान यह बोले

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 05:08 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 05:08 PM IST







Link Copied



एएमयू और अलीगढ़ नगर निगम के बीच जमीन विवाद चल रहा है। जमीन बचाने के लिए एएमयू में मार्च का आयोजन लाइब्रेरी कैंटीन से एएमयू हॉर्स राइडिंग फील्ड तक किया गया। इस पर प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद ने अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखी। ... और पढ़ें

विज्ञापन