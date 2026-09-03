Aligarh News: शहर में आज

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डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच सुबह 7 बजे।

रैली :

सेंटर पॉइंट : अटल चौक से जातिगत आरक्षण विरोध मंच की ओर से रैली का आयोजन सुबह 10 बजे।



बैठक :

वार्ष्णेय मंदिर : जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर बैठक दोपहर 1 बजे।

ट्रायल :

स्टेडियम : उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय समन्वय एसोसिएशन की ओर से मंडलीय टीम के लिए ट्रायल दोपहर 12 बजे।

सम्मान समारोह :

अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम व सेवादार सम्मान समारोह शाम 5 बजे।

क्रिकेट टूर्नामेंट :