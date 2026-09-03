Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:09 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:09 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच सुबह 7 बजे।
रैली :
सेंटर पॉइंट : अटल चौक से जातिगत आरक्षण विरोध मंच की ओर से रैली का आयोजन सुबह 10 बजे।
बैठक :
वार्ष्णेय मंदिर : जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर बैठक दोपहर 1 बजे।
ट्रायल :
स्टेडियम : उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय समन्वय एसोसिएशन की ओर से मंडलीय टीम के लिए ट्रायल दोपहर 12 बजे।
सम्मान समारोह :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम व सेवादार सम्मान समारोह शाम 5 बजे।
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डीएस कॉलेज : हरिगढ़ वार्ष्णेय क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच सुबह 7 बजे।
रैली :
सेंटर पॉइंट : अटल चौक से जातिगत आरक्षण विरोध मंच की ओर से रैली का आयोजन सुबह 10 बजे।
बैठक :
वार्ष्णेय मंदिर : जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर बैठक दोपहर 1 बजे।
ट्रायल :
स्टेडियम : उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय समन्वय एसोसिएशन की ओर से मंडलीय टीम के लिए ट्रायल दोपहर 12 बजे।
सम्मान समारोह :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम व सेवादार सम्मान समारोह शाम 5 बजे।