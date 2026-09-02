पुलिस को देखते ही बेकाबू हुआ डंपर: सीओ की गाड़ी पर की चढ़ाने की कोशिश, पीछा कर खाकी ने चार को दबोचा
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए डंपर का पीछा किया और उसे रोककर अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने कुल चार लोगों को हिरासत में लिया है, जो सभी आसपास के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं।
विस्तार
अलीगढ़ जिले के कोतवाली इगलास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा बेसवा में एक बड़ी वारदात सामने आई है। अवैध खनन का मलबा लेकर जा रहे एक डंपर चालक ने गश्त कर रहे क्षेत्राधिकारी इगलास की गाड़ी पर डंपर चढ़ाने का दुस्साहस किया। हालांकि, पुलिस की सतर्कता और तत्परता के चलते बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने पीछा कर डंपर को कब्जे में ले लिया है और मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।
डंपर से बिखर रहा था मलबा
बुधवार दोपहर क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार अपने क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे। इसी दौरान, कस्बा बेसवा स्थित एक ईंट भट्ठे से खनन सामग्री भरकर एक डंपर तेजी से इगलास की ओर जा रहा था। रास्ते में डंपर से लगातार सड़क पर मलबा बिखर रहा था।
पुलिस को पीछे आता देख डंपर चालक ने दौड़ाई गाड़ी
जब सीओ कमलेश कुमार की नजर इस पर पड़ी, तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपनी गाड़ी डंपर के पीछे लगा दी ताकि उसे रोका जा सके। पुलिस की गाड़ी को अपने पीछे देखकर डंपर चालक बौखला गया। उसने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी और पुलिस की गाड़ी पर ही डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। चालक की इस खतरनाक हरकत से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि क्षेत्राधिकारी और उनके सुरक्षाकर्मियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
चार लोगों को हिरासत में लिया
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए डंपर का पीछा किया और उसे रोककर अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने कुल चार लोगों को हिरासत में लिया है, जो सभी आसपास के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं।
पुलिस का बयान
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है और अवैध खनन व इस प्रकार के खतरनाक कृत्यों में शामिल अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।