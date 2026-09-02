पुलिस को देखते ही बेकाबू हुआ डंपर: सीओ की गाड़ी पर की चढ़ाने की कोशिश, पीछा कर खाकी ने चार को दबोचा

पुलिस को पीछे आता देख डंपर चालक ने दौड़ाई गाड़ी

जब सीओ कमलेश कुमार की नजर इस पर पड़ी, तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपनी गाड़ी डंपर के पीछे लगा दी ताकि उसे रोका जा सके। पुलिस की गाड़ी को अपने पीछे देखकर डंपर चालक बौखला गया। उसने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी और पुलिस की गाड़ी पर ही डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। चालक की इस खतरनाक हरकत से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि क्षेत्राधिकारी और उनके सुरक्षाकर्मियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।