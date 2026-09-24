एएमयू एनएसएस कार्यालय में अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन

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अमर उजाला अपराजिता के तहत एएमयू के एनएसएस कार्यालय में एएमयू के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रो. शंभुनाथ तिवारी ने व्यक्तित्व विकास निर्माण विषय पर एनएसएस की छात्राओं का किया मार्गदर्शन। इस मौके पर एनएसएस कोआर्डिनेटर डॉ. मोहम्मद मोहसिन खान, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अब्दुल जब्बार, डॉ. मोहम्मद अर्सलान, डॉ. फौजिया फरीदी, डॉ. नाहीद अकबरी, नईम अहमद, मोहम्मद इमरान खान मौजूद रहे।

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