फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   एएमयू एनएसएस कार्यालय में अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन

एएमयू एनएसएस कार्यालय में अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन

Thu, 24 Sep 2026 06:10 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:10 PM IST
एएमयू एनएसएस कार्यालय में अमर उजाला अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन
अमर उजाला अपराजिता के तहत एएमयू के एनएसएस कार्यालय में एएमयू के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रो. शंभुनाथ तिवारी ने व्यक्तित्व विकास निर्माण विषय पर एनएसएस की छात्राओं का किया मार्गदर्शन। इस मौके पर एनएसएस कोआर्डिनेटर डॉ. मोहम्मद मोहसिन खान, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अब्दुल जब्बार, डॉ. मोहम्मद अर्सलान, डॉ. फौजिया फरीदी, डॉ. नाहीद अकबरी, नईम अहमद, मोहम्मद इमरान खान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सोलन मालरोड पर कांग्रेस की केंद्र के खिलाफ रोष रैली, भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध

solan congress protest rally against central government mall road
Solan
24 Sep 2026

पीलीभीत: शानो-शौकत से निकाला गया जुलूस-ए-गौसिया, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम

शहर में निकाला गया जुलूस
Pilibhit
24 Sep 2026

लखनऊ में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का भाजपा कार्यालय के बाहर हल्ला बोल, पुलिस ने ईको गार्डेन भेजा

लखनऊ में 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का भाजपा कार्यालय के बाहर हल्ला बोल, पुलिस ने ईको गार्डेन भेजा
Lucknow
24 Sep 2026

आयुर्वेदिक अचार से होगा हर बीमारी का उपचार, हिसार के गांव खेड़ी बर्की निवासी नरेश ने दी जानकारी

Ayurvedic pickles can treat every ailment; Naresh, a resident of Khedi Barki village in Hisar, shares the information.
Hisar
24 Sep 2026

शिमला जिला परिषद की बैठक में सड़क से लेकर बस सुविधा तक मुद्दे गूंजे, चौपाल-नेरवा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव

shimla zila parishad meeting chopal nerwa national highway road bus service
Shimla
24 Sep 2026
विज्ञापन

पंजाब मौसम: 26-27 सितंबर को बारिश, मिलेगी गर्मी से राहत

पंजाब मौसम: 26-27 सितंबर को बारिश, मिलेगी गर्मी से राहत
Chandigarh-Punjab
24 Sep 2026

कानपुर: पीएसी मोड़ पर नशे में धुत युवकों की दबंगई, पुलिस को अर्दब में लेने की कोशिश

Kanpur Heavily intoxicated youths run amok at PAC Turn attempt to intimidate the police
Kanpur
24 Sep 2026
विज्ञापन

कानपुर: स्कूल गई दो छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, परिजनों का आरोप- खोजने की जगह भगा रही पुलिस

Kanpur Two schoolgirls go missing under suspicious circumstances
Kanpur
24 Sep 2026

छत्तीसगढ़: रायगढ़ में ट्रक और यात्री बस की जोरदार भिड़ंत, चालक समेत कई यात्री घायल; बस के उड़े परखच्चे

Bus severely damaged after being hit by a speeding truck; several passengers, including the driver
Chhattisgarh
24 Sep 2026

ऊना: जटहेड़ी स्कूल में स्वच्छता पखवाड़े के तहत विद्यार्थियों ने ली स्वच्छता की शपथ, परिसर में चलाया सफाई अभियान

jathedi school bangana swachhta pakhwada cleanliness campaign
Una
24 Sep 2026

शिमला: राजधानी में भाजपा का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 10 गारंटियों को लेकर साधा निशाना; जमकर नारेबाजी

bjp protest shimla himachal government ten guarantees employment women 1500
Shimla
24 Sep 2026

कानपुर: अमर उजाला शिक्षक सम्मान 2026 के लिए वोटिंग में दिखा उत्साह

Kanpur Enthusiasm seen in voting for Amar Ujala Teacher Award 2026
Kanpur
24 Sep 2026

हमीरपुर: चंद रुपयों के विवाद में बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या

Hamirpur Son kills father with an axe following a dispute over a small amount of money
Hamirpur
24 Sep 2026

कानपुर: चकेरी में नशेड़ियों का हाईवोल्टेज ड्रामा, सिगरेट के पैसे मांगे तो दुकानदार पर ताना जूता

Kanpur High voltage drama by drug addicts in Chakeri shopkeeper threatened with shoe
Kanpur
24 Sep 2026

करनाल में प्रदेश स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, 45 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

State-level Modern Pentathlon competition held in Karnal; 45 athletes to showcase their skills
Karnal
24 Sep 2026

नारनौल में नूंह रैली के लिए इनेलो ने कार्यकर्ताओं को दिया न्योता

INLD invites party workers in Narnaul for the Nuh rally
Mahendragarh/Narnaul
24 Sep 2026

रायबरेली पहुंचा सपा मुखिया अखिलेश यादव का समाजवादी रथ

SP chief Akhilesh Yadav Samajwadi Rath reaches Raebareli
Raebareli
24 Sep 2026

मेरठ: आरजी डिग्री कॉलेज के बीएड विभाग में नए सत्र के शुभारंभ पर हुआ हवन

Havan Held at RG Degree College's B.Ed Department to Mark the Beginning of New Academic Session
Meerut
24 Sep 2026

मोहाली में ईडी रेड पर भड़की आप, गमाडा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन

AAP fumes over ED raid in Mohali; protests outside GMADA office.
Mohali
24 Sep 2026

लखनऊ में बादलों की आवाजाही जारी, कभी धूप कभी छांव का मौसम बना

लखनऊ में बादलों की आवाजाही जारी, कभी धूप कभी छांव का मौसम बना
Lucknow
24 Sep 2026

मंडी के 841 डिपुओं में अब 4जी मशीनों से बंटेगा राशन, 2जी की धीमी रफ्तार से मिलेगी राहत

mandi 841 ration depots 4g machines replace 2g ration distribution
Mandi
24 Sep 2026

हमीरपुर के डांगकवाली चौक में कार से टकराया दूध का कंटेनर, टला बड़ा हादसा; 50 मीटर दूर जाकर रुका वाहन

hamirpur dangkwali chowk milk container car accident 50 meters
Hamirpur (Himachal)
24 Sep 2026

हमीरपुर: सूखे कचरे की राख से बनेगी चॉक, गर्म धुएं से पैदा होगी बिजली; टौणी देवी स्कूल के छात्र ने बनाया अनोखा मॉडल

hamirpur tauni devi school student dry waste to energy model electricity chalk
Hamirpur (Himachal)
24 Sep 2026

बिलासपुर: ऋषिकेश स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर सेवा और अनुशासन का संदेश, स्वयंसेवकों ने लिया सामाजिक जिम्मेदारी का संकल्प

rishikesh school bilaspur national service scheme day nss celebration
Bilaspur
24 Sep 2026

मेरठ: नशा मुक्त भारत और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आरजी कॉलेज की छात्राओं ने निकाली रैली

Meerut: RG College Students Take Out Rally Under Nasha Mukt Bharat and Swachh Bharat Campaigns
Meerut
24 Sep 2026

मुजफ्फरनगर: सुनसान गली से गुजर रही महिला से छेड़छाड़, सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर आरोपी की तलाश

Woman Harassed While Passing Through Desolate Lane in Khatauli, Police Search for Accused
Muzaffarnagar
24 Sep 2026

अकाली दल का पंजाब सरकार पर हमला, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल

Akali Dal attacks Punjab government; raises questions regarding law and order and corruption.
Amritsar
24 Sep 2026

रायबरेली में डीसीएम के उपकरण पेटी से मिला कछुआ, पुलिस ने तालाब में छोड़ा

रायबरेली में डीसीएम के उपकरण पेटी से मिला कछुआ, पुलिस ने तालाब में छोड़ा
Raebareli
24 Sep 2026

रायबरेली पहुंचने से पहले जगह-जगह अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर

posters were put up against Akhilesh Yadav at various places Before reaching RaeBareli
Raebareli
24 Sep 2026

Ashok Gehlot: ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग, चुनाव आयोग के फैसलों पर गहलोत ने उठाए सवाल

Ashok Gehlot: ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग, चुनाव आयोग के फैसलों पर गहलोत ने उठाए सवाल
Rajasthan
24 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed